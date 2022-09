Ajax Vrouwen veel te laat bij fotomoment: aanvoerder Sherida Spitse gephotoshopt

De eredivisie moet nog beginnen, maar Ajax Vrouwen zijn nu al ongelukkig aan het seizoen begonnen. Bij de symbolische aftrap van het nieuwe seizoen gingen de aanvoerders van alle eredivisieteams op de foto met de schaal, maar Ajax ontbrak. Ruim drie kwartier later kwam de Ajax-delegatie opdraven, waardoor aanvoerder Sherida Spitse later erin wordt gephotoshopt.



De vrouwen van Ajax ontbraken vanmiddag op de elftalfoto. Vanwege een lunch en bespreking kwamen de Amsterdammers 45 minuten te laat aan in de Zeisterbossen. Spitse ging vervolgens alleen op de foto en zal later digitaal in de foto worden verwerkt.



De vrouwenploeg van Ajax is ongelukkig aan het seizoen begonnen. Gisteren verloren ze de strijd om de Supercup met 3-2 van FC Twente. Daardoor ging de eerste prijs van het seizoen naar de ploeg uit Enschede. "Van beide kanten was het geen beste wedstrijd. We moeten leren om meer controle te krijgen over een wedstrijd", zegt Sherida Spitse. "Inmiddels hebben we alles geanalyseerd en weten we wat er beter moet." Spitse denkt dat haar ploeg gedurende het seizoen de rug kan rechten, maar wil nog geen doelstelling uitspreken.



Het vrouwenvoetbal heeft een drukke periode voor de boeg. De afgelopen week werd er door de Oranje Leeuwinnen geoefend tegen Schotland en was er de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Komend weekend begint de eredivisie en na de competitie staat het WK voor de deur. Spitse maakt zich voorlopig weinig zorgen over haar fitheid en kijkt uit naar het komende seizoen.



Ajax speelt vrijdag thuis tegen Fortuna Sittard. Telstar reist af naar Den Haag en VV Alkmaar ontvangt regerend landskampioen FC Twente.

Reacties

17-09-2022 10:10:06 Emmo

Stamgast



Zou het dan tóch géén fabeltje zijn dat vrouwen altijd te laat komen?

17-09-2022 12:01:15 BatFish

Oudgediende



@Emmo : Alleen Amsterdamse vrouwen dan.... De rest was keurig op tijd.

