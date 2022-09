16-09-2022 14:11:17

Volgens mij wordt hij niet goed begeleid in het vorst zijn. Maar Camilla kan er ook wat van, daar heeft niemand het over. Ik zag de auto aankomen de eerste keer dat ze iets moesten doen, zij rent gewoon op de menigte toe en laat hem voor wat hij is. Dat was toch ook niet normaal, alsof het om haar ging