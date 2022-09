Vrouw geeft DNA af na aanranding, wordt vervolgens zelf ontmaskerd als inbreekster

Een Amerikaanse vrouw uit San Francisco is ontmaskerd als inbreekster, nadat ze in 2016 DNA afstond na een aanranding. Ze diende een aanklacht in tegen de politie.

De zaak leidde tot hevig protest en de gouverneur van Californië belooft de wet nu aan te passen.



Bij de vrouw is in 2016 DNA afgenomen door de politie. Dit gebeurde nadat ze aangifte deed wegens aanranding. Haar DNA werd in een databank van criminelen gestopt. Zo is ze vervolgens zelf ontmaskerd als inbreekster.



Daarover zegt officier justitie Chesa Boudin tegen The Guardian: “Na het controleren van de databank bleek er een match. De vrouw was betrokken bij vermogensdelicten.”



Die onthulling leidde tot veel boze reacties bij zowel advocaten, rechters en juridische experts. Zij maken zich grote zorgen dat het vrouwen in de toekomst tegenhoudt om een klacht in te dienen wanneer ze misbruikt zijn. De vrouw zelf heeft ondertussen een klacht ingediend bij de autoriteiten. Haar zaak over diefstal wordt geseponeerd.

Reacties

15-09-2022 19:30:41 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.204

OTindex: 21.452

Ja, diefstal is fout maar aanranding is duizenden malen erger. Hoe kan het dat haar DNA na aangifte in een database met criminelen werd gestopt? Haar DNA had in dit geval alleen voor deze aanrandingszaak gebruikt mogen worden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: