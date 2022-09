Vader, moeder én zoon jarig op dezelfde datum

10 september was al een feestdag bij Vanildo en Kim thuis, maar nu nog eens extra. Niet alleen zijn ze die dag zelf jarig, maar ook hun zoon Shiloh is die datum ter wereld gekomen. Met tips van verschillende websites hebben ze geprobeerd de bevalling op de gewenste dag op te wekken. Maar kan dat ook echt?



Dat Vanildo (31) en Kim (33) allebei op 10 september jarig zijn, vonden zij an sich al toevallig. Maar dat ook hun kind op die datum geboren zou worden, hadden ze uiteraard nooit verwacht. "Toen we hoorden dat Kim op 6 september uitgerekend was, hoopte ik meteen dat de baby op onze verjaardag zou komen", vertelt Vanildo aan Editie NL. "Elke avond fluisterde ik tegen de buik: kom maar de tiende."



Toen de gewenste datum naderde, googelde het stel voor de grap of er manieren waren om de bevalling op te wekken. "Toen we zagen dat de vrouw in beweging moest blijven, hebben we gedanst. En pittig eten zou helpen, dus dat deden we ook."



En ja hoor: op 10 september werd Shiloh geboren. De kersverse ouders staan er zelf ook nog van te kijken. "Echt heel bijzonder", zegt Vanildo. "Of onze aanpak effect heeft gehad, blijft natuurlijk de vraag. Dat kun je niet bewijzen. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon toeval is. Maar dat maakt ons natuurlijk niets meer uit. We zijn heel blij."



Kun je met dit soort 'trucs' daadwerkelijk een bevalling op gang brengen? "Daar kan ik kort over zijn: nee", vertelt verloskundige Kirsten Schatorjé aan Editie NL. "Het kan zijn dat het lichaam zo rijp is om te bevallen, dat er maar weinig voor nodig is om te zorgen dat er weeën komen. Maar het is nooit wetenschappelijk bewezen dat beweging of het eten van bepaalde voedingsmiddelen de weeën kan opwekken."



Wel zijn er andere methodes die volgens sommige experts effect kunnen hebben – al verschillen de meningen hierover. Bijvoorbeeld het stimuleren van de tepels of prenataal kolven. "Bij het geven van borstvoeding komt het hormoon oxytocine vrij, en dat is ook nodig voor de bevalling. Dus daar zou je weeën van kunnen krijgen", zegt Schatorjé. "Maar dit moet je frequent en pittig toepassen. Ik weet niet of dat nou zo prettig is."



Daarnaast wordt gezegd dat seks zou helpen. "In het sperma van de man zit een hormoon dat een zetje kan geven. Maar daarbij is het handig als de vrouw óók een orgasme heeft, en dat is niet altijd eenvoudig, zo laat in de zwangerschap", aldus de verloskundige.



Baat het niet dan schaadt het niet

Toch kan het geen kwaad om dit soort trucs te proberen. "Als mensen het vragen, zeg ik altijd: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar bij 37 weken zwangerschap hoef je het echt niet te doen. Dit soort dingen werken alleen als het lichaam er klaar voor is en de bevalling er sowieso bijna aankomt."

Reacties

15-09-2022 15:12:50 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.787

OTindex: 7.810

Grappig. Je hebt altijd baas boven baas. Mijn broer en zijn vriendin zijn ook op dezelfde dag jarig. (Vriendin is 1 jaar jonger dan mijn broer). Maar ze hebben geen kind die op hun verjaardag geboren is.

15-09-2022 15:18:09 vaughn

Senior lid

WMRindex: 272

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

365x364x363 = een kans van 1 op 48,2 Miljoen

15-09-2022 16:50:34 LeoNL





De kans dat twee mensen op dezelfde - willekeurige - dag jarig zijn is 1 op 365, dus 1 op de 365 koppels hebben samen hun verjaardag. De kans dat zo'n koppel een baby krijgt op diezelfde dag is weer 1 op 365. Dus 1 op de 133225 geboortes is zo'n geval van vader, moeder en baby op dezelfde dag.



In Nederland gebeurt zoiets dus gemiddeld ieder jaar wel een keer.



Laatste edit 15-09-2022 16:50 @vaughn , dat is (ongeveer) de kans dat drie willekeurige mensen op een specifieke dag jarig zijn, zeg vandaag.De kans dat twee mensen op dezelfde - willekeurige - dag jarig zijn is 1 op 365, dus 1 op de 365 koppels hebben samen hun verjaardag. De kans dat zo'n koppel een baby krijgt op diezelfde dag is weer 1 op 365. Dus 1 op de 133225 geboortes is zo'n geval van vader, moeder en baby op dezelfde dag.In Nederland gebeurt zoiets dus gemiddeld ieder jaar wel een keer.

15-09-2022 16:57:28 Buick

Erelid



WMRindex: 3.454

OTindex: 928

Raar van die ouders dat ze hun zoon niet zijn eigen dag gunnen.

Jouw verjaardag is jouw dag.

Nu heeft hun zoon niet 1 speciale dag in zijn leven.

Op zijn verjaardag komen oude mensen feest vieren omdat zijn ouders jarig zijn.



15-09-2022 17:31:11 vaughn

Senior lid

WMRindex: 272

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

@LeoNL : Ja, het is onzin wat ik zeg hè? ik vind 1:133225 ook wat realistischer, maar niet erg bijzonder..

15-09-2022 17:35:14 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.703

OTindex: 44.949

@vaughn : In de gerelateerde artikelen komt het al drie keer voor.

