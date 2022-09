Politie bevrijdt vrouw die 22 jaar door familie werd opgesloten in schuur

De Italiaanse politie heeft in Bojano, in de zuidelijke provincie Campobasso, een 67-jarige vrouw bevrijd die al 22 jaar zou worden vastgehouden door haar broer en schoonzus. Ze zou zijn opgesloten in een schuur zonder verwarming.



Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.



De beproeving van de vrouw begon in 1995 toen ze bij haar broer introk, zodat ze niet alleen zou zijn na de dood van haar man. Na een paar jaar kregen de broer en schoonzus blijkbaar genoeg van het samenwonen met de vrouw en besloten haar op te sluiten in een kamer in een schuur zonder verwarming.



Ze kreeg naar verluidt geen medische zorg en werd geslagen en aan ander psychisch geweld onderworpen door haar familieleden. Wel mocht ze zich één keer per maand wassen in een oude wasbak.



Verder werd ze zelden buiten gelaten, en nooit zonder toezicht van haar familieleden. Ze mocht met niemand praten.



De politie begon de situatie te onderzoeken nadat ze enkele maanden geleden een tip had gekregen. Ze doorzochten het huis, waar ze de vrouw aantroffen. Ze namen haar mee naar hun bureau, en toen het slachtoffer er eenmaal van overtuigd was dat ze niet meer bij haar familieleden hoefde te wonen, vertelde ze haar verhaal.



De vrouw woont nu in een opvanghuis.

Reacties

15-09-2022 08:34 allone











Van je familie moet je t hebben

22 jaar is een eeuwigheid. Was ze te bang om eerder te ontsnappen?



Laatste edit 15-09-2022 08:34 Geen verwarming lijkt me in zuid Italië nog t minst erg.Van je familie moet je t hebben22 jaar is een eeuwigheid. Was ze te bang om eerder te ontsnappen?

15-09-2022 09:25 DrZiggy









S @allone : Climate - Campobasso (Italy)



Dat valt nog vies tegen hoor. Geen echte vrieskou, maar fijn is anders.



Uit de laatste zin vermoed ik dat ze altijd bang is geweest dat ze weer terug moest omdat ze nergens anders heen kon.



Stel ze had dit na een half jaar gemeld, was er dan net zo heftig gereageerd of hadden ze dan gewoon verbetering moeten beloven en was ze teruggestuurd? Dat valt nog vies tegen hoor. Geen echte vrieskou, maar fijn is anders.Uit de laatste zin vermoed ik dat ze altijd bang is geweest dat ze weer terug moest omdat ze nergens anders heen kon.Stel ze had dit na een half jaar gemeld, was er dan net zo heftig gereageerd of hadden ze dan gewoon verbetering moeten beloven en was ze teruggestuurd?

15-09-2022 11:39 botte bijl









een kwart van haar leven is op deze manier afgepakt

