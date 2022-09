Tien jaar Tinder: We zijn offline flirten verleerd

Een foto van een liefdespartner naar links of rechts swipen voor een date? Dat was tot tien jaar geleden nog ondenkbaar. Toen moest je nog heel hard je best doen op een datingsite of – helemaal ouderwets – iemand versieren in de kroeg. Door de komst van Tinder zijn we dat laatste volgens experts helemaal verleerd.



Dating-app Tinder bestaat vandaag tien jaar. Het platform is in die tijd uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de online-datingwereld. De app heeft wereldwijd maandelijks zo'n 75 miljoen actieve gebruikers, verspreid over 190 verschillende landen. Tinder heeft de datingwereld volgens kenners echt veranderd. "Het heeft natuurlijk heel veel moois voortgebracht: relaties en huwelijken", vertelt seksuoloog Eveline Stallaart tegen Editie NL.



"Maar tegelijkertijd heeft het misschien ook wel de zoektocht naar een partner moeilijker gemaakt, want er is zoveel keus dat je maar blijft doorswipen. Je blijft niet hangen bij een plaatje want er is misschien nog wel een betere."



Uit cijfers van swipestats.io blijkt dat vrouwen veel minder snel een keuze maken dan mannen. Vrouwen doen er gemiddeld 11,1 seconden over om te swipen en mannen beoordelen een profiel in 6,7 seconden. Mannen zijn ook iets minder kritisch: minder dan de helft (47 procent) van de voorgestelde matches wordt afgewezen. Terwijl vrouwen maar liefst 95 procent afwijst. Slechts twee procent van alle matches eindigt in een date.



Dat laatste komt volgens Stallaart ook doordat Tinder een wegwerpmentaliteit veroorzaakt. "Je ziet dat er meerdere mensen tegelijk worden benaderd en dan blijkt er eentje toch leuker dan de ander. Die valt dan weer af en dat verpest het toch wel een beetje."



Ook zorgt het online flirten er volgens haar voor dat we het in het echte leven niet meer durven. "Online hoef je niks, het is lekker verborgen en er is nog geen echte verbinding met de ander persoon. In de kroeg is dat heel anders. Dan moet je oogcontact maken en dat is eng, dan ben je ineens kwetsbaar."



Die angst om gekwetst te worden zorgt er volgens haar voor dat we niet meer durven te flirten. "We zijn het echt aan het verleren om kwetsbaar te durven zijn, om een blauwtje te lopen of de deur in je gezicht te krijgen."



En dat is zonde volgens haar. "Juist die allereerste chemie die heb je nodig om een goeie match te krijgen, die voel je niet online. Bovendien kan de stap van online chatten naar een date in het echt zo groot zijn dat mensen helemaal dichtslaan. Je hebt toch bepaalde verwachtingen na zo'n chat en dan wordt het een tegenvaller in het echt."



Daarom raadt ze iedereen aan om toch echt 'in real life' te flirten. "Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, je hoeft niet meteen letterlijk en figuurlijk met de billen bloot. Maak gewoon een keer oogcontact en als dat bevalt dan bouw je het verder uit."

