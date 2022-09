Man gedood door kangoeroe die hij als huisdier heeft

Een man (77) in Australiƫ heeft een aanval van een kangoeroe niet overleefd. Het ging waarschijnlijk om zijn huisdier, schrijft de BBC. Het is voor het eerst sinds 1936 dat in het land een dodelijke aanval van een kangoeroe wordt gemeld.



Een familielid vond de man zwaargewond in zijn huis in Redmond, zo'n 400 kilometer onder Perth.



De kangoeroe liet niet toe dat ambulancepersoneel de man behandelde. De politie schoot het dier daarop dood. De man kon niet meer worden gered en overleed nog in zijn huis.



Volgens de BBC vertelde de politie dat ze vermoeden dat de kangoeroe de man eerder die dag had aangevallen.



De man woonde in de deelstaat West-Australiƫ. Alleen in een andere deelstaat, Victoria, mogen kangoeroes als huisdieren worden gehouden.

