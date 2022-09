Half afgebouwd cruiseschip waarschijnlijk naar de schroothoop

Het half-voltooide cruiseschip Global Dream II gaat mogelijk direct naar de schroothoop.Het Duitse MV Werften was bezig met de bouw van het schip voor Dream Cruises. Moederbedrijf Genting Hong Kong vroeg echter in januari faillissement aan.Een tweede schip, Global Dream, is ongeveer tachtig procent af, maar het is de vraag of er een koper voor te vinden is.Een gigantisch, onvoltooid cruiseschip gaat waarschijnlijk naar de schroothoop, omdat de bouwer failliet is verklaard. Niemand wil het kopen. Dat meldt het Duitse vakblad voor de cruise-sector An Bord.Momenteel worden pogingen gedaan om onderdelen en motoren van de Global Dream II te verkopen. Het schip is half gebouwd door de failliete Duitse scheepswerf MV Werften, zei curator Christoph Morgen tijdens een persconferentie, aldus An Bord.Daarna zal de half-voltooide kiel van het schip – alleen het onderste deel van de romp is af – als schroot worden verkocht, zei Morgen volgens An Bord.MV Werften is eigendom van het holdingbedrijf Genting Hong Kong. Beide bedrijven vroegen in januari faillissement aan. De scheepsproducent bouwde het vaartuig als deel van een reeks cruiseschepen voor Dream Cruises, een van de drie cruisebedrijven in het bezit van Genting.Global Dream, het andere vaartuig in de reeks, is eveneens onvoltooid en ligt bij het dok van MV Werften in het Noord-Duitse Wismar, meldt An Bord. Eerder deze maand is die scheepswerf volgens An Bord verkocht aan een bouwer van marineschepen die er vanaf begin 2024 vaartuigen wil bouwen, waaronder onderzeeërs. Dat betekent dat de twee Global Dream-schepen binnen anderhalf jaar moeten worden verplaatst.Hoewel meerdere partijen interesse hebben getoond om de Global Dream te kopen en af te maken, heeft de curator van het faillissement geen officiële biedingen ontvangen, schrijft An Bord.Global Dream is ongeveer 80 procent voltooid, zei Morgen tegen de Duitse radiozender NDR. In zijn huidige staat kan het schip drijven en is het volgens An Bord mogelijk om het ergens anders naartoe te slepen met een sleepboot.Het schip is echter ontworpen voor gebruik in Azië, en een nieuwe eigenaar zou een aanzienlijk bedrag moeten neertellen om onder meer de cabines en dekken van het schip te herontwerpen om het elders in de wereld te kunnen gebruiken, aldus An Bord.Het Zweedse holdingbedrijf Stena AB, dat een veerdienst exploiteert, had belangstelling voor de Global Dream maar zag naar verluidt af van een bod wegens onzekerheid op de Aziatische cruisemarkt, waaronder de strikte reisbeperkingen van China.Als zich in de komende weken geen serieuze koper aandient, zal de Global Dream bij opbod worden verkocht. Daarbij zou het volgens An Bord uiteindelijk kunnen worden gekocht voor de schroothoop. Maritime Executive meldt dat de curatoren die berichten hebben ontkend en dat zij volhouden dat ze op zoek zijn naar een koper.Morgen reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van Insider.Bouwwerkzaamheden aan de Global Dream zijn in maart 2018 begonnen. Het schip moest begin 2021 zijn eerste vaart maken als een van 's werelds grootste cruiseschepen. Het schip van 342 meter lang is ontworpen voor meer dan negenduizend passagiers in 2.500 cabines en 2.200 bemanningsleden.Dream Cruises kondigde aan dat de cabines ongeveer 15 procent groter zouden zijn dan op andere cruiseschepen en dat ze zouden worden voorzien van gezichts- en stemherkenning. Het schip zou ook een pretpark bevatten.Voordat MV Werften in januari zijn deuren sloot, had het bedrijf bijna tweeduizendwerknemers, schrijft Maritime Executive.