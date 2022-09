Vijf doden in Nieuw-Zeeland door botsing boot met walvis

Bij een vermoedelijke aanvaring met een walvis zijn in Nieuw-Zeeland vijf mensen omgekomen toen hun boot kapseisde. Zes andere opvarenden zijn gered.Het ongeluk gebeurde vanochtend lokale tijd voor de kust van de stad Kaikōura op het Zuidereiland. Burgemeester Craig Mackle van Kaikōura bevestigt tegen persbureau AP dat er elf mensen aan boord van de boot waren op het moment van het ongeval en dat zes van hen veilig naar de kust zijn teruggebracht.Volgens Mackle gaat het om een vissersboot en waren de passagiers waarschijnlijk op kabeljauw, tandbaars en andere vissoorten aan het vissen. Maar volgens Nieuw-Zeelandse media zou het gaan om een groep vogelspotters.Burgemeester Craig Mackle over de kans op een dergelijk ongelukMackle zegt tegen AP dat het water "verdomd koud" was en dat het er niet goed uitziet voor iedereen die overboord is geslagen.Volgens de overlevenden was het water vlak voor het ongeluk nog heel rustig. Verondersteld wordt dat een walvis onder de boot is opgedoken en hem heeft omgegooid. Het was bekend dat er potvissen en ook enkele bultruggen in de baai waren. Welke walvissoort in aanvaring kwam met de boot is onbekend.De politie zegt dat het lijkt alsof de boot ergens tegenaan botste, maar kan niet zeggen of het om een walvis gaat, meldt de New Zealand Herald. De definitieve oorzaak van het ongeluk moet nog worden vastgesteld.Omdat er veel walvissen voorkomen in de wateren bij Kaikōura, hield burgemeester Mackle al rekening met de kans op ongelukken. "Het speelt altijd in je hoofd dat het zou kunnen gebeuren", zegt hij tegen AP.Een ooggetuige vertelt aan een lokale nieuwssite dat zij en een groep vrienden de reddingspogingen hadden gezien vanuit Goose Bay, in de buurt van Kaikōura. Ze zagen een vrouw op een omgeslagen boot zitten die met haar armen zwaaide. Volgens de ooggetuige waren er drie helikopters bij de boot en gingen twee duikers het water in.Kaikōura is een populaire bestemming om walvissen te zien, omdat de zee vlak bij de kust al diep is. Bedrijven bieden boottochten en helikoptervluchten aan, zodat toeristen walvissen, dolfijnen en andere zeedieren van dichtbij kunnen zien.