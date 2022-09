Chinees gamebedrijf benoemt robot tot ceo

Een softwarebedrijf in China heeft een nieuwe CEO, en niet zomaar eentje. Het bedrijf benoemde Tang Yu als nieuwe baas van het bedrijf. Saillant detail: Tang Yu is een robot. Het is voor zover bekend het eerste bedrijf met een humanoïde baas, weet 247primenews.



Hoewel de nieuwe CEO de taken van de vorige overneemt, zal de robot zich vooral gaan focussen op risicomanagement, meldt het bedrijf in een verklaring. "De kunstmatige intelligentie is in staat om alle dagtaken van een CEO uit te voeren, maar zal zich voornamelijk richten op risicomanagement."



Net Dragon Websoft, zoals het bedrijf heet, gelooft dat kunstmatige intelligentie (AI) de toekomst van corporate management is. "We willen de AI zo transformeren dat het onze dagelijkse operaties kan leiden en ons strategisch kan laten groeien", laat Dr. Deijan Lie weten.



De algoritmes van Tang Yu moeten zorgen voor een interactief en transparant managementsysteem. "We groeien langzaam toe naar een werkvloer in de metaverse. Daardoor kunnen we wereldwijd talenten aantrekken en meer bereiken", zegt Liu.

Reacties

13-09-2022 07:10:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.508

OTindex: 82.686

Risicomanagement betekent in dit geval dat ze een groot risico nemen met hun management?

13-09-2022 12:27:33 Buick

Erelid



WMRindex: 3.450

OTindex: 923

En iedereen daar die carriere wil maken, wordt uiteindelijk de CEO. ( wordt omgebouwd tot een robot)

13-09-2022 12:29:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.242

OTindex: 27.982

@Buick : Hier in Nederland zijn we daar ook al mee begonnen...

13-09-2022 12:31:27 Buick

Erelid



WMRindex: 3.450

OTindex: 923

@Emmo ,hier in Nederland hebben we ja-knikkers. Dat is een ander slag mensen.

13-09-2022 12:34:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.242

OTindex: 27.982

@Buick : Ik meende dat er in Schoonebeek nog maar eentje over was, als museumstuk?

13-09-2022 13:24:27 Buick

Erelid



WMRindex: 3.450

OTindex: 923

@Emmo , in den haag zijn hele nieuwe .

13-09-2022 17:34:16 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 90.613

OTindex: 38.921

veel erger dan sommige leidinggevende mensen kan die robot niet zijn

