Vrouw opgehangen ondanks ze daarvoor stierf aan hartaanval

Zahra Esmaili uit Iran werd veroordeeld tot executie nadat ze in juli 2017 ‘eindelijk knapte’ en haar mishandelende echtgenoot doodschoot.



Op de dag van haar ophanging stierf ze aan een hartaanval terwijl ze zag hoe 16 mensen publiekelijk ter dood werden gebracht terwijl ze hetzelfde lot wachtte.



Maar er werd besloten dat haar lijk moest worden opgehangen en mocht haar schoonmoeder een krukje onder haar voeten vandaan schoppen.



Ambtenaren ontkenden het verhaal, maar haar advocaat zei dat de doodsoorzaak een hartstilstand was in plaats van ophanging.



Esmaili’s dochter kreeg vijf jaar cel en ook haar zoon werd gearresteerd als mede-samenzweerders.



Beiden beweren niets met het misdrijf te maken te hebben.

Reacties

12-09-2022 20:14:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.499

OTindex: 82.674



Maar ik denk dat ik liever aan n hartaanval sterf dan aan ophanging. Hoewel in dit geval beide vreselijk is. Gelukkig is ze er nu van af. Alleen haar kinderen niet.



Laatste edit 12-09-2022 20:16 Wat een toestandenMaar ik denk dat ik liever aan n hartaanval sterf dan aan ophanging. Hoewel in dit geval beide vreselijk is. Gelukkig is ze er nu van af. Alleen haar kinderen niet.

12-09-2022 23:34:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.224

OTindex: 27.980

Doet me een beetje denken aan Middeleeuwse toestanden.

13-09-2022 00:44:39 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.005

OTindex: 2.008

@Emmo : Inderdaad. Ook idioot dat haar kinderen ook veroordeeld zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: