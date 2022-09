Bonnetjes, brieven en foto's: bieb VS verzamelt vergeten spullen

Het begon allemaal als een hobby. Een bibliothecaris in de Amerikaanse plaats Oakland zag dat mensen vaak spullen achterlieten tussen de pagina's van uitgeleende boeken, en begon een verzameling. Die groeide uit tot een enorme collectie van bonnetjes, foto's, tekeningen, kaartjes en brieven.



De collega's van Sharon McKellar, werkzaam in de Oakland Public Library, helpen haar tegenwoordig mee met het verzamelen van objecten die mensen tussen de pagina's van geretourneerde boeken hebben laten zitten, of soms bewust hebben achtergelaten.



De collectie kreeg de naam 'Found in a Library Book' en bestaat inmiddels uit honderden attributen. McKellar scande de spullen allemaal in en plaatste ze online op de website van de bibliotheek.



De verzameling bestaat onder meer uit oude familiefoto's, aantekeningen, boekrecensies voor de volgende lezer, bonnetjes en gebruikte concertkaartjes. McKellar verzamelde de spullen al lang voordat ze op het idee kwam van een online collectie.



Tot nu toe zijn er 370 attributen te zien in de verzameling, maar McKellar moet nog honderden andere spullen inscannen en op de pagina zetten, meldt CBS News.



Ze heeft zo haar favorieten, zegt de Amerikaanse. "Vooral de dingen die kinderen gemaakt hebben." De jonge lezertjes laten regelmatig tekeningen achter, merkte McKellar. Een kind tekende zijn vader met hoorns van de duivel, een ander als een robot. "Ik houd van hoe kinderen zich uitdrukken."



Soms blijken ouders briefjes achter te laten voor hun kinderen. 'Slaap lekker', staat op een van de gevonden papiertjes. Ook partners schrijven soms naar elkaar via een boek. 'Onthoud dat ik van je houd, schat', staat op een kaartje dat werd gevonden tussen de pagina's. 'Laten we het verleden vergeten.'



Enkele mensen belden inmiddels met de bibliotheek omdat ze spullen van zichzelf of familieleden herkenden in de collectie. Zo kreeg McKellar een telefoontje van een vrouw die een boodschap had gezien met een handschrift dat leek op dat van een van haar ouders, die via boeken liefdesuitingen naar elkaar stuurden.



De spullen hebben niet allemaal een persoonlijke waarde. Soms lieten mensen een speelkaart, een kauwgomverpakking, sportkaartjes, bonnetjes of telefoonkaarten achter. McKellar nam ze allemaal mee in haar uitdijende collectie. "Door deze spullen voel je een connectie met mensen die je helemaal niet kent."

