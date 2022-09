Ontsnapte chimpansee op de fiets terug naar de dierentuin

Een chimpansee die maandag in de dierentuin van Charkov ontsnapte is door een medewerker op de fiets teruggebracht. Het zorgt in deze barre tijd voor een glimlach bij de inwoners van de tweede stad van Oekraïne.Chichi had het wel naar haar zin tijdens haar wandelingetje door de straten in de buurt van de zoo. De dierentuinmedewerkers hadden dan ook grote moeite om de chimp zover te krijgen dat ze zich weer liet opsluiten.Maar dat veranderde toen het begon te regenen. Chichi rende naar haar verzorger. Die sloeg een jas om haar heen en ze omhelsden elkaar. Daarna ging Chichi op de fiets en werd ze zo weer terug naar de dierentuin gereden.Beelden van het incident brachten een zeldzaam moment van vreugde in de stad die dagelijks gebombardeerd wordt door de Russen.Dierentuindirecteur Oleksiy Hryhoriev bevestigde aan lokale media dat het dier weer veilig thuis is.Chichi werd eerder naar Feldmans Ecopark gebracht buiten de stad, maar daar was het nog gevaarlijker. Ze heeft geluk dat ze het overleefd heeft. Meer dan honderd dieren zijn daar gestorven door Russische aanvallen voordat ze geëvacueerd konden worden.