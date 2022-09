Pastoor blijkt brein achter moord op president.

De onderzoeksrechter Walter Wesser Voltaire heeft het onderzoek naar de moord op president Jovenel Moïse van Haïti, voortgezet door de pastoor Christian Emmanuel Sanon, 64, te ondervragen, die al meer dan een jaar gevangen zit.

“Het verhoor duurde iets meer dan 3 uur”, aldus Stanley Gaston, de advocaat van de verdachte tegenover Le Nouvelliste.

“Het is ook de eerste keer dat Emmanuel Sanon door een rechter wordt ondervraagd”, onderstreepte advocaat Stanley Gaston. Kort na de arrestatie van dhr. Sanon maakte de toenmalige directeur-generaal van de Nationale Politie van Haïti, Léon Charles, bekend dat Sanon politieke doelstellingen had. Hij had contact opgenomen met een bureau om de huurlingen te rekruteren. Begin juni kwam hij Haïti binnen. Hij werd vergezeld door enkele huurlingen die in eerste instantie zijn veiligheid moesten verzekeren.

Christian Emmanuel Sanon had contact met een Venezolaans bedrijf, gespecialiseerd in beveiliging, gevestigd in de Verenigde Staten. De huurlingen namen contact met hem op toen de Nationale Politie van Haïti (PNH) de voortgang had geblokkeerd van de Colombiaanse huurlingen die net de misdaad hadden gepleegd. Christian Emmanuel Sanon nam in ruil daarvoor contact op met twee andere mensen. Ook deze mensen worden erkend als intellectuele daders van de moord op president Jovenel Moïse”, voegde de Directeur-Generaal van de politie eraan toe. Léon Charles onthulde dat de politie compromitterend materiaal vond in de woning van pastoor Christian Emmanuel Sanon. “We vonden een pet met DEA-stempel, 6 geweer- en pistoolholsters, ongeveer 20 dozen met patronen, 4 kentekenplaten van de Dominicaanse Republiek, niet-gebruikte pistoolmagazijnen, 24 ongebruikte schietdoelen, 2 voertuigen en compromitterende correspondentie. De heer Christian Emmanuel Sanon heeft in deze zaak altijd zijn onschuld volgehouden. Meer dan 40 verdachten zijn gearresteerd in verband met de moord op de president, waaronder 18 Colombiaanse soldaten en 20 Haïtiaanse politieagenten.

