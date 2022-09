Jongen poept na stapavond op terras van hoogbejaarde vrouw en valt halfnaakt in slaap

Een hoogbejaarde vrouw uit het Limburgse Venray kreeg de schrik van haar leven toen ze op haar terras een onbekend persoon aantrof. Het bleek te gaan om een jongeman die op een stoel zijn roes aan het uitslapen was.



De jongen kwam uit een uitgaansgelegenheid en was dronken. Hij droeg alleen een jas en sokken en had net gepoept, schrijft een plaatselijke wijkagent op Instagram. ‘Nadat hij was wezen stappen, moest hij vannacht kennelijk hoognodig poepen’, schrijft de agent voor zijn 3000 volgers. ‘Zijn thuisadres was nog ver weg, waarna hij ervoor heeft gekozen om het op het terras bij deze woning te doen!’



Agenten kwamen ter plaatse nadat de vrouw van 88 om hulp had gevraagd. De jongen bleek een deel van de avond vergeten, als gevolg van overmatig alcoholgebruik. ‘Toen we hem hebben wakker gemaakt, wist hij zelf ook niet meer waar hij was’, aldus de agent. ‘Hij heeft zelf alles netjes opgeruimd en meegenomen naar huis.’



Er is volgens de politie schade ontstaan op het terras, maar wat precies wordt uit het bericht van de wijkagent niet duidelijk. De politie meldt de jongen aan voor een alcoholpreventieproject.

Reacties

11-09-2022 12:25:03 Buick

Hoe oud was hij dan en waar was zijn broek?

In je eentje wordt je als jonge knul niet zo snel stomdronken dus ik vermoed dat zijn vrienden hem hebben laten barsten.

Vroeger was het van samen uit , samen thuis.

