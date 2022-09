Levende schorpioen reist mee uit Costa Rica: Laat je koffer niet open staan

Het was even schrikken voor een vrouw uit Veghel toen ze afgelopen weekend haar koffer openmaakte na een reis naar Costa Rica. Ze trof een verstekeling aan tussen de vuile was: een levende schorpioen.Medewerkers van dierenambulance Brabant Noord-Oost kregen afgelopen weekend een telefoontje uit Veghel. "Zij trof naar eigen zeggen een vreemd wezen aan in haar koffer", laat een woordvoerder aan Editie NL weten. "Door haar omschrijving konden wij al snel vaststellen dat het om een schorpioen ging." Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier gevangen en aan dierenopvang de Oliemeulen in Tilburg overgedragen.De schorpioen is niet de eerste exoot die deze zomer mee naar Nederland is gekomen. In juni trof Roel Kamps een tarantula aan in zijn rugzak na een reis door Colombia. "Ik wilde mijn kleding in de was gooien. Toen ik een shirt vastpakte, kroop de vogelspin ineens over mijn vingers", zei hij destijds tegen Editie NL.Medewerkers van de dierenambulance raden aan om op vakantie de koffer niet open te laten staan. "Als je naar verre oorden gaat waar dit soort dieren huizen dan moet je je koffer niet zomaar open laten staan." En check voor vertrek de koffer altijd even goed."Bij thuiskomst moet je de koffer in een gesloten ruimte openmaken. Zodat een eventuele ongenodigde gast niet zomaar in onze natuur terechtkomt."