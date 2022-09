Enorme smiley in het bos begroet automobilisten en vliegtuigen

De herfst komt er weer aan en dat brengt een glimlach op het gezicht in de bossen van Oregon. Elk jaar rond deze tijd steken de kunstig geplante lariksen bruin af tegen de groene sparren eromheen. Een gigantische geelbruine 'smiley face' staart de wereld aan en daar worden we blij van.De lariks is de enige naaldboomsoort die bruin wordt en zijn naalden verliest in het najaar. Hampton Lumber-eigenaar David Hampton wilde daar iets leuks mee doen en voorbijgangers blij maken. Elk jaar na de houtkap plant het bedrijf weer nieuwe bomen aan. Ze gebruiken hier verschillende naaldboomsoorten voor en hebben in dit geval een kleurrijke mix gecreƫerd.De komende dertig tot vijftig jaar is de geelbruine smiley, die meer dan negentig meter breed is in diameter, nog te zien in de herfst. Daarna gaat het geheel op de schop om verwerkt te worden in de houtindustrie. Bekijk hier de bewegende beelden van het schouwspel: