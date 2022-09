Geen avondmis wegens bendegeweld.

Bisschop Rubén Darío Jaramillo Montoya van Buenaventura legde woensdag uit dat het geweld van drugsbendes in de Colombiaanse havenstad de kerken heeft gedwongen om voor de avond de missen te vieren, aangezien de criminelen dicteren wanneer de mensen op straat mogen zijn.



Op 30 augustus rond 18.30 uur brak er een confrontatie uit in de wijk Juan XXIII tussen de mensensmokkelbendes Los Shottas en Los Espartanos. Even later verscheen een groep politieagenten en wisselden vuur met de criminelen.

Bisschop Jaramillo zei op 31 augustus tegen de televisiezender Noticias Caracol dat dit "geen geïsoleerde gebeurtenis is, maar dat het veeleer voortdurend gebeurt met vele keren dat de gemeenschap niet heeft geslapen" vanwege de kogels die in de straten werden afgevuurd en de huizen raakten, “de hele samenleving in gevaar brengen”.

De prelaat zei dat deze groepen met geweren rondgaan en hun gevechten 'van buurt tot buurt' brengen.

“Ze sturen de mededeling dat iedereen om zes uur 's avonds thuis moet zijn. Dus iedereen moet gehoorzamen', vertelde hij.



“Scholen sluiten, kerken moeten de mis opdragen voor een bepaalde tijd van de dag, en de hele gemeenschap moet hun bedrijven sluiten; daarom lijkt het erop dat zij degenen zijn die gezag uitoefenen”, zei de bisschop van Buenaventura, die de regering vroeg om de rechten van de bevolking te garanderen.



Bisschop Jaramillo legde uit dat het stedelijke gebied van Buenaventura wordt gedomineerd door Los Shottas en Los Espartanos, die voorheen één groep hadden gevormd, genaamd La Local.

De prelaat zei dat de groepen elkaar confronteren "voor de controle van de wijken, voor de drugssmokkelroutes en voor het opleggen van nieuwe afpersingszones." Hij zei dat dit grote angst veroorzaakt omdat de botsingen op straat plaatsvinden en de bevolking zich moet verbergen.

De bisschop zei dat de politie en de krijgsmacht op tijd reageren wanneer deze situaties zich voordoen, maar "het leven en de vrede staan ​​​​op het spel in onze stad."

Westside Story, maar dan vele malen erger..

Ik heb een heel interessante spreker gevonden. Zijn video's zijn zeer de moeite waard. Kijk bijv. eens naar deze video

