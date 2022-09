Topman Russisch gas- en oliebedrijf Lukoil komt om het leven na val uit raam

Ravil Maganov, topman van het Russische olie- en gasbedrijf Lukoil, is overleden na een val uit een raam van een ziekenhuis in Moskou. Dat melden bronnen aan het Russische staatspersbureau Interfax en persbureau Reuters.



De autoriteiten doen ter plaatste onderzoek. Lukoil heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Volgens Russische media is zelfmoord de meest waarschijnlijke verklaring voor de val. Maganov zou zijn gediagnosticeerd met hartproblemen en een depressie. Hij verbleef in hetzelfde ziekenhuis waar oud-leider van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov eerder deze week overleed.



Maganov (67) was naast voorzitter van de raad van bestuur ook plaatsvervangend directeur van het concern, een van de grootste gas- en oliebedrijven van Rusland. Hij werkte er sinds 1993 en werd voorzitter in 2020. In 2019 kreeg hij nog een onderscheiding van Poetin.



Maganov is niet de eerste Russische oliemagnaat die dit jaar onder mysterieuze omstandigheden is overleden. Zo werd een voormalig topman van Lukoil, Alexandr Soebbotin, op 8 mei dood aangetroffen in het huis van een sjamaan in een voorstad van Moskou. Opvallend genoeg uitte Lukoil in maart kritiek op de Russische invasie in Oekraïne.



Op 30 januari werd Leonid Sjoelman, hoofd transport van Gazprom, dood aangetroffen in zijn buitenhuis in de regio Leningrad met een afscheidsbrief naast hem. Een maand later werd ook Aleksandr Tjoeljakov, een andere Gazprom-topman, gevonden in zijn huis met een afscheidsbrief.



De lijst gaat verder: de Russische zakenmagnaat Michail Watford, miljardair Vasili Melnikov, voormalig vicepresident van Gazprombank Vladislav Avajev en voormalig topman bij de Russische energiegigant Novatek Sergej Protosenja werden allen dood aangetroffen in hun eigen huis, soms samen met hun gezin.

Als de temperaturen hoog zijn vallen de vogels van het dak en als de olie/gasprijzen hoog zijn vallen de oligarchen van het dak blijkbaar

