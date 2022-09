Gaybrapad Tholen beklad met Bijbelse leuzen, gemeente maakt het schoon

Een zebrapad van regenboogkleuren bij het gemeentehuis in Tholen is beklad met "respectloze teksten". De gemeente zegt dat woensdagmorgen te hebben geconstateerd. De teksten en de kleuren worden per direct van het zebrapad verwijderd, aldus de gemeente.Onbekenden gaven het zebrapad afgelopen weekend regenboogkleuren. Volgens de PZC is het zebrapad veranderd voor Emma Smits, die uit diezelfde gemeente komt. Bij het zebrapad stond de tekst: 'For Emma'.In het tv-programma Au Pairs vertelde zij verliefd te zijn geworden op een vrouw. Op Instagram vroeg zij zich af waarom Tholen geen 'gaybrapad' heeft.Woensdagochtend werd de tekst op het zebrapad aangetroffen. Er stond onder meer: 'Sodom en Gomorra stop de hoererij want het loon van de zonde is de dood'.Burgemeester Marleen Sijbers noemt in een verklaring de tekst onacceptabel. "Dit kan echt niet, en past niet in een samenleving die met respect naast elkaar leeft. Zomaar een wegdek inkleuren is ook niet volgens de regels."Volgens de burgemeester is om ruimte te geven aan de actie naar aanleiding van de oproep van Emma, het regenboogzebrapad niet meteen verwijderd. Ze roept mensen op met "onderling respect elkaar de ruimte te geven en open en respectvol met elkaar in gesprek te gaan".