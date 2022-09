Automobilist stort naar beneden in milieustraat Area Reiniging in Coevorden.

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens wat naar de afvalstort brengt: naar beneden storten van die hoge helling. Het gebeurde woensdagmiddag in Coevorden bij Area Reiniging.De container werd volgens woordvoerder Leonie Spronk vervangen. „Het gebeurde vlak na openingstijd. Normaal gesproken worden de containers vervangen buiten de openingstijden om, maar nu werd deze toevallig verwisseld. De bestuurder zag niet dat de weg stopte en daardoor klapte de auto ongeveer anderhalve meter naar beneden van de helling af.”Het achterwiel bleef volgens Spronk haken. „De neus raakte de bodem. Er is gelukkig alleen materiële schade. De mensen die in de auto zaten zijn met de schrik vrijgekomen en konden zelf uitstappen. Wij hebben ze opgevangen in ons kantoor, waar ze even bij konden komen. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.”Volgens Spronk is dit nog nooit eerder voorgekomen. „Dit is echt de eerste keer. Voor ons aanleiding om te gaan kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”