Crypto.com-klant krijgt zomaar 10 miljoen op rekening gestort

Terwijl het toch echt niet altijd makkelijk geld verdienen is in de cryptowereld, is het twee Australische vrouwen met niet al te veel moeite toch gelukt. En niet zo'n beetje ook: twee zussen uit Melbourne kregen zomaar 10,5 miljoen Australische dollar (AUD) op hun rekening gestort van het Singaporese handelshuis Crypto.com. Dit komt neer op zo'n 7,2 miljoen euro ((huidige koers).



Het handelshuis - bekend van onder andere de wereldwijde F1 reclame's - zou een ándere klant 100 Australische dollar hebben willen geven als teruggave, schrijft het lokale nieuwsstation 7News op basis van vrijgegeven rechtbankstukken. Een medewerker van Crypto.com maakte vervolgens een fout met zowel het bedrag als het rekeningnummer, en zo geschiedde.



Opmerkelijk is dat Crypto.com er pas na zeven maanden achterkwam dat er zo'n groot bedrag naar een compleet verkeerd bankrekeningnummer had kunnen gaan; dit viel pas op tijdens de jaarlijkse audit. Het handelshuis wilde zijn geld terug, maar de dames waren al begonnen met het uitgeven van de centjes. Er was onder andere een vrijstaand huis van 1,35 miljoen AUD van gekocht en er ontbrak nog wat kleingeld. De rechter oordeelde dat de vrouwen hadden moeten beseffen dat dit absurd hoge bedrag niet voor hen bedoeld was en er een fout begaan moest zijn; alles moet worden terugbetaald.

