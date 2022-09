Moeder die baby op streng dieet zette, waardoor hij overleed, krijgt levenslang

De Amerikaanse Sheila O’Leary is maandag in Florida veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de dood van haar zoontje. Dat meldt ‘The Associated Press’.

Hij overleed toen hij achttien maanden oud was door ondervoeding en uitdroging.



Ezra O’Leary, zoals haar zoontje heette, overleed op 27 september 2019. Ryan en Sheila, de ouders van Ezra, volgden zelf een veganistisch dieet, en wilden dit ook voor hun baby. Zij gaven hem enkel rauwe groente en fruit. Al een week voor zijn dood at hij niet meer en sliep hij nauwelijks, maar het stel trok niet aan de bel. Na het overlijden van Ezra bleek uit een autopsie dat hij was gestorven door complicaties als gevolg van ondervoeding. Hij woog op het laatst nog maar acht kilo en had de bouw van een baby van zeven maanden.



In juni werd de vrouw al veroordeeld voor zes aanklachten, waaronder moord met voorbedachten rade. Maandag kreeg zij haar definitieve straf, die bestaat uit een leven lang in de gevangenis. Haar man Ryan is in de gevangenis nog in afwachting van zijn proces. Hij wordt verdacht van dezelfde aanklachten.



De advocaat van Sheila O’Leary hield voet bij stuk dat het overlijden van de dreumes een ongeluk was, maar dat ging er niet in. Volgens de openbaar aanklager Sara Miller ‘koos de moeder ervoor om Ezra’s lijden te negeren’. “Ze had geen weegschaal nodig om zijn beenderen te zien”, aldus Miller. “Ze had geen weegschaal nodig om zijn gehuil te horen.”



Ezra was de jongste van het stel. Zij hebben nog twee andere kinderen van drie en vijf jaar oud. Ook zij waren ondervoed, stellen de onderzoekers. Een vierde kind was teruggegeven aan haar biologische vader tijdens een eerdere ondervoedingszaak in Virginia. Dat blijkt uit de rechtbankverslagen.

Reacties

Hoe kun je zo hardvochtig zijn dat dogma's belangrijker zijn dan het welzijn van je kind? Je ziet toch dat het niet goed met ze gaat? Extremisme ten top.

Dat volwassenen kunnen overleven op een veganistisch dieet, wil nog niet zeggen dat het bevorderlijk is voor kleine kinderen en baby's.

Ongelofelijk..... @Emmo : Want kleintjes hebben vooral eiwitten nodig voor hun groei.Ongelofelijk.....

