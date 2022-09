Grootste NFT-platform verliest 99 procent van de handel in 3 maanden

NFT's worden steeds minder waard. De hype rondom de blockchain-eigendomsbewijzen lijkt flink bekoeld. De dagelijkse handel op het grootste NFT-handelsplatform OpenSea is in drie maanden tijd met liefst 99 procent gedaald.



Op 28 augustus werd er op OpenSea voor 5 miljoen dollar aan NFT's verhandeld, meldt Cointelegraph op basis van cijfers van DappRadar. Dat is zo'n 99 procent minder dan het dagrecord van 405,75 miljoen dollar aan NFT's dat op 1 mei nog werd verhandeld.



De enorme daling in handelsvolume onderstreept de gekelderde interesse in NFT's. Deze digitale eigendomsbewijzen zijn dankzij de blockchain niet te vervalsen, en zijn daarom gegarandeerd uniek. Vorig jaar werden ze snel populairder, ontstond een hype en werden NFT's regelmatig voor tonnen per stuk verkocht. Nu daalt de populariteit weer net zo hard, en ziet OpenSea naast het aantal transacties ook het aantal accounts opdrogen.



Verder blijven de minimumprijzen van NFT's maar dalen. De populaire getekende apen van de Bored Ape Yacht Club werden op mei nog verhandeld voor minstens 153.7 ethereum per stuk, toen een kleine 420.000 euro. Inmiddels is de minimumprijs van de apen-NFT's gedaald naar 72,5 ethereum, zo'n 108.000 euro.



De daling in NFT-interesse hangt waarschijnlijk ook weer samen met de waardedaling van alle cryptovaluta. De meeste NFT's worden verhandeld met digitale munt ethereum. Die bereikte november vorig jaar zijn hoogtepunt met een waarde van ruim 4700 dollar. Nu is de 1 ethereum ruim 1500 dollar waard.



Duurdere energierovende transacties

Er wordt ook steeds minder gezocht naar NFT's, toont een recent rapport van NonFungible.com. Er wordt nu weer net zoveel gezocht als in september 2021, voordat de grote hype begon. Dat is een daling van 80 procent ten opzichte van het hoogtepunt.



NFT's en cryptovaluta hebben de wind tegen tijdens deze inflatieperiode. Niet alleen dalen de munten in waarde, elke transactie kost door de opzet van de blockchain ook nog eens veel energie.

Het is ook handel in gebakken lucht... ik ben blij dat de hype voorbij is, want dit sloeg nergens op.

