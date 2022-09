Franse fiscus spoort met software niet opgegeven zwembaden op

De Franse belastingdienst gaat landelijk software met kunstmatige intelligentie inzetten om tienduizenden niet bij de fiscus opgegeven zwembaden op te sporen. Het systeem kan de Franse schatkist tientallen miljoenen euro's opleveren.



De software van Google en Capgemini vergelijkt luchtbeelden van Google Maps met gegevens uit het kadaster. Zo kan het systeem bouwwerken, uitbreidingen en zwembaden opsporen. Zwembaden zijn met de software het makkelijkst te herkennen, waarbij het systeem het verschil ziet tussen permanente zwembaden en opblaasbare baden.



Bij een test in negen departementen werden al ruim 20 duizend zwembaden ontdekt die niet bij de belastingdienst waren opgegeven, meldden Franse media. De naheffingen leverden de Franse schatkist al rond 10 miljoen euro op. Zwembaden kunnen leiden tot hogere onroerendgoedbelasting omdat ze de waarde van onroerend goed verhogen. Ze moeten volgens de Franse wet binnen 90 dagen na afronding worden opgegeven.



De Franse belastingdienst gaat het systeem nu landelijk inzetten voor de detectie van zwembaden en verwacht volgend jaar tot 40 miljoen euro extra belastinginkomsten.

Jammer voor de Fransen. Of niet. Geld moet rollen. Het blijft in de familie.

02-09-2022 08:54:34

Dit is echt een toepassing waar KI een meerwaarde heeft. Ze hebben nu 20.000 'illegale' zwembaden gevonden, maar dat betekent dat er wellicht een paar miljoen gecontroleerd zijn. Dit valt met pure menskracht niet te doen. Eerst moet je op de foto zoeken naar zaken die op een zwembad lijken. Probeer maar eens op de satellietbeelden van MAPS alle zwembaden in Nederland te vinden en daarbij alle blauwe tenten en zo uit te sluiten. Daarna dan voor die miljoenen zwembaden controleren met de gegevens van het kadaster. Het is daarbij ook niet een kwestie van wel of niet geregistreerd, maar ook van de juiste registratieklasse. Als iemand een zwembad van 20m2 heeft, maar er is maar een van 12m2 geregistreerd, moet je die ook meenemen. Aan de andere kant moet je die zwembaden die een metertje naar links liggen dan gewoon als goed accepteren.