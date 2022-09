150.000 tomaten op Amerikaanse snelweg: 'Alsof je op ijs loopt'

Een vrachtwagen met in de laadbak zo'n 150.000 tomaten heeft maandag voor chaos gezorgd op een snelweg in Californië. De wagen kantelde na een ongeluk, waarna de tomaten op de weg belandden en daar volgens een lokale politieagent 'een laag van ruim 60 centimeter' vormden.Auto's hadden geen schijn van kans in deze tomatenpuree en botsten op elkaar. Het ongeluk gebeurde gisterochtend op een snelweg tussen San Francisco en Sacramento in de Amerikaanse staat Californië, meldt The New York Times.Over tientallen meters op wegdekHet ongeluk ontstond toen de vrachtwagen die de tomaten vervoerde op een andere auto botste en vervolgens kantelde. De tomaten lagen over tientallen meters verspreid over het wegdek.Omdat het ongeluk 's ochtends vroeg gebeurde, toen het nog donker was, zagen voorbijkomende automobilisten niet wat er voor hen op de weg lag. "Die tomatenvelletjes, man", zegt politieagent Jason Tyhurst tegen de Amerikaanse krant. "Zodra die het asfalt raken is het alsof je op ijs loopt."Eén automobilist kwam vast te zitten in de tomatenpuree, waarna een andere auto op de wagen botste. Vervolgens gebeurden op hetzelfde stuk wegdek nog een aantal ongelukken doordat mensen niet op tijd konden reageren. Zeven auto's raakten betrokken bij de kettingbotsing, één automobilist moest met een gebroken been naar het ziekenhuis. De anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.Enorme schep en 'kattenbakmateriaal'De snelweg bleef in de nasleep van het ongeluk bijna de hele dag gesloten. Pas om 15.00 uur 's middags mochten er weer auto's rijden, nadat de hulpdiensten met een enorme schep hadden geprobeerd de tomaten te verwijderen.Ook werd er 'absorberend poeder' ingezet, volgens een woordvoerder 'een soort kattenbakmateriaal', om de weg weer begaanbaar te maken.Op sociale media leidden de tomaten vooral tot hilariteit. "Je zegt tegen je baas dat je laat op je werk bent omdat er tomaten op de snelweg liggen. Gelooft hij je: ja of nee?", schreef iemand.