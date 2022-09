Bordeauxwijn verpest? Mogelijk rokerige smaak door bosbranden

De grote bosbranden in Zuidwest-Frankrijk hebben mogelijk de smaak van de Bordeauxwijn verpest. Er zou een rokerige smaak aan kunnen zitten, die niet prettig is.



Het is afwachten in hoeverre de smaak van de Bordeauxwijn is aangetast. “We moeten het einde van de vinificatie en vooral de resultaten van de analyses van de getroffen zones afwachten”, aldus Pierre-Louis Teissedre, ondervoorzitter van de Franse unie van oenologen.



“Daar waar de rook is weggedreven, zal de impact beperkt zijn. Maar voor de zones dicht bij de branden bestaat dat risico zeker.” Hij vreest vooral voor de wijn in de streek Graves.



Afgelopen zomer werd het departement Gironde waar ook de stad Bordeaux in ligt, getroffen door zware bosbranden. De brand begon in juli, toen zeker 21.000 hectare in de as werd gelegd. Daar kwam in augustus nog eens 7500 hectare bij toen de brand opnieuw aanwakkerde. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd.

Reacties

01-09-2022 12:46:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.451

OTindex: 82.567

Verkoop het duur als specialiteit.

01-09-2022 13:29:36 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.192

OTindex: 21.425

Ik denk dat de smaak van dure wijn niet het ergste gevolg zal zijn van die bosbranden.

01-09-2022 15:25:59 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.606

OTindex: 18.154

S

Deze wijnboeren moeten het bovendien hebben van het prijsverschil tussen een gewone supermarktwijn en een dure topwijn. Als ze door die bosbranden de prijs krijgen van een gewone supermarktwijn, zullen veel wijnboeren failliet gaan. @BatFish : De economische gevolgen kunnen heel verstrekkend zijn. Een lagere wijnprijs betekent een groot verlies, dan wel het achterwege blijven van winst, voor veel wijnboeren. Je kunt je afvragen of het zinvol is om nog druiven te telen nu de Gezondheidsraad het drinken van alcohol afraadt. Deze wijnboeren moeten het bovendien hebben van het prijsverschil tussen een gewone supermarktwijn en een dure topwijn. Als ze door die bosbranden de prijs krijgen van een gewone supermarktwijn, zullen veel wijnboeren failliet gaan.

