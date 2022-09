Detroit moet gigantische glijbaan sluiten nadat kinderen ervan gekatapulteerd worden

Een gigantische glijbaan in het Belle Isle Park in Michigan moest na opening meteen weer sluiten, nadat bleek dat die zo hard ging dat kinderen de lucht in gekatapulteerd werden. De beelden van het incident gingen al snel viraal op sociale media. «Zwaartekracht doet pijn», getuigde een kind.Wie de video bekijkt, merkt al snel wat het probleem is met de glijbaan in kwestie. Kinderen glijden zo snel van de attractie dat ze op en neer de lucht in gestoten worden. Niet bijzonder kindvriendelijk, dus. Een getuige vertelde aan ABC13: «Ik merkte vooral de impact op waarmee ze de grond raakten. Als die kinderen van die glijbaan zouden blijven gaan, zou iemand gewond geraken». Zijn kind voegde er nog aan toe: «Ik ging veel sneller naar beneden dan ik dacht. Zwaartekracht doet pijn.»