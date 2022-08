Leerkracht heeft wat uit te leggen in de klas: “Mijn hond heeft al het huiswerk opgegeten!”

Een leerkracht heeft op Reddit een wel erg bijzondere situatie gedeeld.Vroeger was er in de klas altijd wel (minstens) één leerling die hét excuus bij uitstek gebruikte om niet op tijd klaar te zijn met het nodige huiswerk. “Mijn hond heeft het opgegeten”, klonk het toen. Wel… Deze keer worden de rollen duidelijk omgedraaid. Op subreddit ‘r/DOG/’ deelt een leerkracht een foto. Daarop is te zien hoe de keuken vol stukjes huiswerk ligt. Op de achtergrond? Een schattig hondje. “Als je een leraar bent en je hond eet al het huiswerk op…”, plaatst gebruiker ‘Conscious_PrintT’ bij de post. En de foto? Die lijkt dat verhaal dus prima te bevestigen…In geen tijd stromen de reacties op het bericht nu binnen. “Je moet deze foto tonen in de klas. Je leerlingen gaan dit geweldig vinden”, klinkt het. “Maar de échte vraag is of de leerlingen je wel gaan geloven. Ze gaan misschien denken dat je gewoon een smoesje verzonnen hebt omdat je vergeten was om punten te geven?”, gaat het verder. “Geef het nu maar gewoon toe: je gaf dat huiswerk aan je hond zodat je het niet moest verbeteren”, grapt een laatste nog. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan