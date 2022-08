2 Air France/KLM-piloten geschorst voor vechtpartij tijdens vlucht

Twee piloten zijn geschorst na een gevecht halverwege de vlucht in de cockpit van een vliegtuig van Air France.



De piloten sloegen elkaar naar verluidt uit tijdens een vlucht tussen Genève en Parijs in juni, meldde La Tribune.



Het cabinepersoneel hoorde de vechtpartij en bracht die naar buiten.



De reden voor de vechtpartij is onduidelijk, maar een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij noemde het "totaal ongepast gedrag". De luchtvaartmaatschappij onderzoekt de piloten, meldt The Daily Beast.

Reacties

31-08-2022 15:00:51 Buick

Erelid



WMRindex: 3.416

OTindex: 918

Ze hadden denk ruzie gekregen wie er nu aan de knuppel mocht zitten.

31-08-2022 15:59:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.766

OTindex: 3.180

Quote:

De piloten sloegen elkaar naar verluidt uit Weer zo'n lekker lopend zinnetje, ik begrijp niet wat naar verluidt uitslaan is? Sloegen ze elkaar of scholden ze elkaar uit? Weer zo'n lekker lopend zinnetje, ik begrijp niet wat naar verluidt uitslaan is? Sloegen ze elkaar of scholden ze elkaar uit?

31-08-2022 17:35:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.358

OTindex: 88.962

Quote:

Het cabinepersoneel hoorde de vechtpartij en bracht die naar buiten.



Onverantwoord op grote hoogte! Dat wordt vallen! Onverantwoord op grote hoogte! Dat wordt vallen!

