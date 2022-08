Dierenrechtenactivisten redden aapje dat bijna door toilet werd gespoeld en cocaïne aangeboden kreeg

In Newport, een stad in Wales, hebben dierenrechtenactivisten een klauwaapje gered. De eigenares had geprobeerd het aapje door het toilet te spoelen e

Reacties

31-08-2022 08:57:10 Mamsie

Oudgediende



Welk verknipt mens doet nou toch een hulpeloos dier zulke dingen aan.... zou dat door haar eigen verslaving komen?

Idioot en vreselijk wreed. Wat een rotwijf!

