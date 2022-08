Meisje (3) sterft voor de tweede keer tijdens haar begrafenis

De driejarige Camila stierf donderdag ‘voor de tweede keer’ tijdens haar begrafenis waar de oma haar ogen zag bewegen.



Het Mexicaans meisje in Villa De Ramos was in eerste instantie doodverklaard wegens uitdroging, vorige week woensdag.



Camila werd opeens ziek en wisten artsen geen raad. “Ze stuurden ons van het kastje naar de muur. We bezochten zelfs een privé arts”, zegt familie via mediahuis El Universal.



Nabestaanden brachten haar uiteindelijk terug naar het ziekenhuis waar ze het leven liet.



Tijdens de begrafenis kwam het gezin echter tot de ontdekking dat Camilla nog in leven was en een hartslag van 97 slagen per minuut had.



Inspanningen van medici mochten niet baten en overleed ze voor de ’tweede keer’ in het hospitaal.



De ouders koesteren geen wrok jegens het medisch personeel, maar roepen wel op voor meer bewustwording.

