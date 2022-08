Frankrijk slaat alarm: Britse poep spoelt aan op Franse kust

Een rel met een luchtje tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De Fransen beklagen zich over de Britse poep die in hun wateren en op hun stranden terechtkomt. Want de Britten lozen rioolwater ongezuiverd in rivieren en in de zee. En dat is slecht voor het milieu, maar ook voor zwemmers, vissers en oesterkwekers aan de Franse kant van Het Kanaal.



Het wordt al een 'shitstorm' genoemd door de Britse en Franse media. Want in dit verhaal speelt het riool letterlijk de hoofdrol.



Drie Franse Europarlementariërs beschuldigen Groot-Brittannië dat het zich niet houdt aan de internationale afspraken over het milieu. De drie hebben een brief geschreven aan de Europese Commissie, waarin ze actie eisen tegen Groot-Brittannië.



De Franse Europarlementariërs hebben duidelijk hun irritatie uitgesproken over het dumpen van ongezuiverd rioolwater in Het Kanaal. De toon is hard: "We kunnen niet tolereren dat het milieu, de economische activiteit van onze vissers en de gezondheid van burgers in gevaar wordt gebracht door herhaaldelijke nalatigheid van Groot-Brittannië in de omgang met afvalwater."



"Dit zijn niet zomaar drie Europarlementariërs", zegt correspondent Eveline Bijlsma in Parijs, "Het zijn vooraanstaande politici die lid zijn van de regeringspartij van president Macron. De Europese Commissie zal serieus naar de Franse klacht moeten kijken. Het drietal vindt dat het Groot-Brittannië niet zomaar afspraken die voor de Brexit zijn gemaakt aan z’n laars kan lappen."



De Brexit is geen geruisloze scheiding geworden tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Bijlsma: "Eerder hadden de twee landen al problemen om visserijvergunningen, die de Britten maar mondjesmaat afgaven aan Franse vissers. Zij blokkeerden uit protest zelfs de haven van het Kanaaleiland Jersey, waarop de Britten twee marineschepen stuurden."



En nu dus de rel over de lozingen. Het komt allemaal door het verouderde rioolsysteem in Groot-Brittannië. Water uit de toiletten en regenwater gaan door dezelfde rioolpijpen, vaak nog uit het Victoriaanse tijdperk.



Dat gaat niet altijd goed. Bijvoorbeeld als het na een droge periode opeens gaat regenen. Het riool kan het dan niet meer aan, en dan worden de poep en het regenwater via overloopbuizen geloosd in rivieren en in de zee.



Dit gebeurt steeds vaker. Het aantal keren dat er ergens in Groot-Brittannië ongezuiverd rioolwater wordt geloosd is gestegen naar 400.000 keer per jaar. Het moet, omdat anders de poep gaat rondrijven in de straten en huizen. Juist in deze zomer is het heet en droog in Groot-Brittannië, afgewisseld door plensbuien. En zijn er dus nog meer lozingen dan anders.



De Britten hebben daar zelf ook last van. Meer dan 50 stranden zijn ernstig vervuild. Zegt de Britse actiegroep Surfers Against Sewage. Ze ontraden sterk om daar te zwemmen, omdat je kans loopt om ziek te worden door de poepbacterie. De actiegroep eist, net als Frankrijk, dat de Britse regering maatregelen neemt.



De riolen in Groot-Brittannië zijn jarenlang verwaarloosd. En er is bezuinigd op het overheidstoezicht op de waterbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de lozingen. Dat gebeurde een aantal jaren geleden, toen Liz Truss minister van Milieu was, onthulde The Guardian. Liz Truss is nu minister van Buitenlandse Zaken en in de race om Boris Johnson op te volgen als premier.



De autoriteiten beloven beterschap. Waterbedrijven zeggen dat ze meer dan drie miljard pond investeren in het riool. En de regering komt volgende maand met een plan om het overstromen van riolen tijdens hevige regen tegen te gaan, zodat de poep niet meer op de Britse en Franse stranden komt.

Reacties

29-08-2022 16:31:08 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.763

OTindex: 3.180

Vervolgens gebeurd er niets of een heel klein beetje. Inkoppertje, daar zit een luchtje aan.Vervolgens gebeurd er niets of een heel klein beetje.

29-08-2022 16:46:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 58.084

OTindex: 27.959

Dat is de laatste 1000 jaar nog niet eerder voorgekomen.

29-08-2022 17:21:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.347

OTindex: 88.947

Quote:

Het moet, omdat anders de poep gaat rondrijven in de straten en huizen.



Het is duidelijk, hier moet in gegrepen worden! Het is duidelijk, hier moet in gegrepen worden!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: