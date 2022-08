Granaat ingeleverd bij Brabantse kringloopwinkel

Bij een kringloopwinkel in Eindhoven is een granaat gevonden. Het explosief zat in een ingeleverde tas vol kogelhulzen. "Waarschijnlijk heeft iemand bij opa thuis opgeruimd en die tas tussen de kopjes en schoteltjes gezet.""Het was best even schrikken", zegt filiaalleider Rik van Bree van kringloopwinkel Het Goed tegen Omroep Brabant. "De werknemer die de tas vond, had gelukkig het vernuft om gelijk iemand van de leiding in te schakelen."Toch was ook voor Van Bree de ernst van de situatie niet meteen duidelijk. "Ik zag in eerste instantie alleen die lege hulzen. Maar toen kwam mijn collega die er iets meer kijk op heeft. Die haalde de granaat tevoorschijn. Hij wist ook te vertellen dat die wel was afgevuurd, maar nog niet was geƫxplodeerd."Toen duidelijk was dat het om een granaat ging belde de filiaalmanager de politie en werd het explosief in een kluis onder een container gelegd. "De politie heeft vervolgens de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld, die de granaat uiteindelijk heeft veiliggesteld."Het was niet de eerste keer dat ze bij de kringloop een explosief in handen hadden. "Het afgelopen jaar hebben we drie van dit soort vondsten gedaan. Laatst had ik nog een handgranaat vast. Maar goed, daar zat het pinnetje nog in, dus die had ik zelfs nog kunnen laten stuiteren."