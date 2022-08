Babypraat is universeel

Goeiemòòòòrrgen lieve vriend. Dààààggg patatje. Met een zangerig toontje verwelkom ik mijn zoon op de 35ste dag van zijn leven. Bijna ongemerkt heb ik mij een taal eigen gemaakt die mij een jaar geleden nog deed huiveren: parenthese of babypraat, het zangerige, schijnbaar geruststellende, vaak zinloze, gebrabbel dat we tegen kleintjes uitkramen.



Ik blijf het belachelijk vinden dat ik tegen mijn baby praat alsof het een baby is, maar het is een bijna oncontroleerbare reflex. Oncontroleerbaar én universeel, zo blijkt uit een analyse van 1.615 stemopnames van 410 ouders, in 18 talen en uit 21 verschillende gemeenschappen variërend van jager-verzamelaar in Tanzania tot kosmopolitisch in Peking.



Overal ter wereld kwebbelen ouders op een vergelijkbare manier tegen hun baby. Het parenthese heeft overal een hogere en variabelere toonhoogte dan volwassen taalgebruik, al maken sommige samenlevingen (Nieuw-Zeeland) grotere sprongetjes op de toonladder dan andere (Tanzania). In totaal verschilt babypraat op elf manieren van volwassenpraat, zo ontdekte een machine learning-model.



Dat babypraat universeel herkenbaar is, blijkt ook uit een tweede onderzoek. Daarin lieten de onderzoekers geluidsfragmenten horen aan 51.065 luisteraars uit 187 landen, die 199 verschillende talen spraken. Op de vraag of een uitspraak gericht was tot een volwassene of een baby, hadden de meeste luisteraars het juist, ongeacht hun moedertaal of afkomst. Dat geldt trouwens ook voor de baby’s zelf. Eerder onderzoek toonde al aan dat baby’s rustig worden van babypraat, los van de taal waarin ze uitgesproken wordt.



De studie is gepubliceerd in het vakblad Nature Human Behaviour1 en is volgens de onderzoekers de sterkste aanwijzing tot nu toe dat babypraat diepgeworteld zit in onze menselijke aard. Iedereen doet het, overal. En waarschijnlijk hebben we het altijd zo gedaan. Al weet ik niet of ik me dankzij dat inzicht minder belachelijk zal voelen wanneer ik straks nog maar eens enthousiast sta te goo-goo’en boven de wieg.

Reacties

28-08-2022 16:14:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.422

OTindex: 82.520

Ik vind t logischer om normaal te praten. Zo leren ze de taal. Ik heb nog nog nooit tegen baby' of kleine kinderen gekke geluiden gemaakt. Al praat je natuurlijk wel eenvoudiger;



Laatste edit 28-08-2022 16:16

28-08-2022 16:15:20 Buick

Erelid



WMRindex: 3.413

OTindex: 918



Ik geloof dat Toon Hermans daar een sketch over had. Iets me koedie koedie en grote vent en dat de baby dan dacht, ga weg engerd

28-08-2022 16:46:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.334

OTindex: 88.944

Het schijnt automatisch te gaan, op een hogere toon praten tegen de baby... maar ook dán hoef je nog geen onzin te brabbelen maar kan je normale woorden zeggen waar het kind iets van leert.

Dat deed ik ook bij mijn kinderen en ook mijn dochter spreekt haar dochter aan als een normaal mens.

En wat denk je...... mijn kleindochter heeft een goede woordenschat die ze uitstekend weet te gebruiken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: