Slaapwandelende Ghanees snijdt per abuis eigen testikels af

De Ghanese boer Kofi Atta (47) deed een dutje in zijn luie stoel en droomde over het snijden van vlees. Hij haalde droom en werkelijkheid door elkaar, pakte een vleesmes en castreerde zichzelf in zijn slaap. Hij riep in paniek zijn buren, die hem met spoed naar het ziekenhuis brachten.



“Ik zat in mijn stoel en viel in slaap. Toen droomde ik dat ik vlees aan het snijden was, wat voor me lag. Ik heb geen idee hoe ik het mes op heb gepakt, ook ik ben verward over dit alles”, zegt Atta tegen BBC Pidgin, onderdeel van de BBC World Service.



Pas in het ziekenhuis werd hij echt wakker – mogelijk door de shock en het vele bloedverlies. Zijn vrouw Adwoa Konadu vertelde dat het niet de eerste keer is dat hij gekke dingen doet in zijn slaap. Hij beweegt, praat en vecht soms in zijn slaap. Maar de verminking die hij nu bij zichzelf heeft toegepast, slaat alles.

