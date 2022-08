Terecht ontslag voor kantoormedewerker die na inklokken weer vertrok

Bouwbedrijf Fluor heeft terecht een medewerker ontslagen die op zijn werk kwam, inklokte, naar huis ging en later op de dag terug kwam om uit te klokken. Hij deed dit op 19 verschillende dagen. Dagdieverij, aldus het bedrijf uit Hoofddorp over de fraude met uren.



De rechtbank Noord-Holland gaat daarin mee. De man mag ontslagen worden, zonder dat hij een ontslagvergoeding krijgt.



De man, rond de veertig, werkte sinds 2013 bij het internationale bouwbedrijf dat ook eigenaar is van Stork en een notering heeft aan de beurs van New York. In coronatijd werd thuis gewerkt, sinds 19 februari 2022 moest het personeel de helft van hun tijd weer naar kantoor komen.



De man deed dat netjes, maar had wel een bijzondere arbeidsethos, zo bleek. Werknemers van Fluor komen het pand binnen en verlaten het via de hoofdingang. Zij klokken met een persoonlijke pas in en uit. Er is ook een nooddeur naar het parkeerterrein. Die heeft geen paslezer en is alleen bedoeld voor noodsituaties.



Omdat het bedrijf merkte dat de nooddeur verschillende keren geopend was, deed het onderzoek. De man bleek na aankomst op zijn werk eerst naar zijn werkplek te gaan om in te loggen op de computer. Kort daarna ging hij via de nooddeur naar buiten.



Aan het einde van de dag kwam hij hier ook langs terug, om daarna via de hoofdingang uit te klokken. Volgens de werknemer had hij zijn uren gewoon gemaakt, iets wat hij ook invulde op zijn urenstaat. Hij zou alleen naar buiten gegaan zijn om te roken of om bij een tankstation sigaretten te kopen.



Op de bewuste negentien dagen zagen zijn collega's hem echter niet midden op de dag. Dagdieverij, zo noemt het bedrijf de fraude met de werkuren. Ze willen van de man af, omdat hij 'verwijtbaar gehandeld' heeft. De man wil van zijn kant niet dat zijn contract ontbonden wordt. Hij deed daarbij ook een beroep op zijn persoonlijke situatie. Hij spreekt geen Nederlands, werkte al lang naar tevredenheid bij het bedrijf en hij heeft een gezin te onderhouden.



Als hij wel ontslagen zou worden, wilde hij een ontslagvergoeding. Die hoeft het bedrijf hem niet te geven, aldus de rechter. Er is namelijk sprake van ernstig verwijtbaar handelen.



De advocaat van de werknemer reageert niet direct op vragen van RTL Z. De advocaat van Fluor, Bram Rothuizen, geeft aan dat de fraude van de werknemer met name bewezen is door toegangsrapportages en camerabeelden. Daar kwam bij dat de verklaring van de man 'ongeloofwaardig was'



De term dagdieverij, niet terug te vinden in uitspraken van het laatste decennium, komt volgens Rothuizen uit het verleden. "Het is een gedateerde maar toch wel bekende term in het arbeidsrecht. De term werd in het verleden vaker gebruikt door arbeidsrechtadvocaten."

Reacties

27-08-2022 13:50:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.407

OTindex: 82.490

Dat klinkt idd terecht. Leuk geprobeerd meneer Maar helaas mislukt.

