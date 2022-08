Antwerpse politie haalt dronken rolstoelgebruiker uit het verkeer

De politie van Antwerpen heeft dit weekend een duo dat dronken op een elektrische rolstoel zat, uit het verkeer gehaald. Dat laat ze maandag weten in een persbericht. Op de rolstoel, die niet voor duogebruik was voorzien, zaten twee dronken zestigers. In Berchem werd dan weer een 16-jarige betrapt toen hij, zonder rijbewijs, met de wagen reed.



Het duo werd op de Kaaien opgemerkt door een team van de politie. De twee reden tegen de rijrichting op een drukke baan. De bestuurder legde een positieve ademtest af maar ook zijn passagier bleek te hebben gedronken. Na bemiddeling door de politie werd een nuchtere vriend opgetrommeld om de rolstoel naar huis te rijden terwijl het dronken duo een taxi nam.



Het wijkteam van Berchem merkte dit weekend ook een wagen op die aan hoge snelheid een kruispunt opreed. Het leek alsof de bestuurder zijn wagen niet helemaal onder controle had. Snel werd duidelijk waarom, de bestuurder was amper 16 jaar en beschikte uiteraard niet over een geldig rijbewijs. Hij had stiekem gebruik gemaakt van een account van een familielid om de deelwagen te besturen. Er werd een pv opgemaakt en de minderjarige keerde terug naar huis op de achterbank van een combi.



In Ekeren reed een dertiger dan weer in dronken toestand tegen een betonnen muurtje. Toen de politie ter plaatse kwam troffen de agenten de man in slaap aan achter het stuur, zijn wagen stond tegen een betonnen muurtje. De bestuurder kon moeilijk op zijn benen staan en gaf toe recht uit het café te komen. De man zijn rijbewijs werd ingetrokken en hijzelf mocht zijn roes uitslapen in een politiecel. De wagen, die de weg blokkeerde, werd getakeld.

Reacties

27-08-2022 09:28:21 Mamsie

Laatste edit 27-08-2022 09:28 Tjongejonge, er wordt wat afgezopen bij die Belgen!

