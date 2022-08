Peuter wordt gered uit zwembad, maar dan komt zijn vader aangelopen…

Op beelden is te zien hoe een peuter in een zwembad valt, maar gelukkig vrijwel meteen gered wordt. De ‘hulp’ van zijn vader was dan ook niet bepaald nodig…Het opvallende tafereel speelde zich enkele weken geleden af in Niterói, een voorstad van Rio de Janeiro. Een peuter loopt wat rond in de tuin, in de aanwezigheid van enkele familieleden. Hij wandelt echter op het zwembad af en komt in het water terecht. Zijn moeder ziet het gebeuren, rent op hem af en vist hem meteen uit het zwembad. Enkele seconden later komt ook zijn vader aangestormd, maar die verliest zijn evenwicht en valt zelf op hilarische wijze in het water.Naast opluchting dat het goed afliep voor de peuter, hebben verschillende mensen hun bedenkingen. «Waarom is er geen hekje rond het zwembad?», «Een zoveelste voorbeeld van hoe gevaarlijk zwembaden kunnen zijn», en «De baby zou nooit zo dicht bij het zwembad geweest mogen zijn», wordt er gereageerd.