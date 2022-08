China censureert einde van film Minions: The Rise of Gru

Het einde van de recente animatiefilm Minions: The Rise of Gru in China is niet ongeschonden door de Chineese censuur gekomen merkten sociale media-gebruikers in het hele land in het weekend.



De bewerking is het zoveelste voorbeeld van Chinese autoriteiten die een populaire Hollywoodfilm bewerken om hem politiek correcter te maken.



Volgens berichten en screenshots van de film die op Weibo, een platform vergelijkbaar met Twitter, zijn gedeeld, hebben de censoren een addendum toegevoegd waarin Wild Knuckles, een hoofdpersoon in de overvalfilm, door de politie wordt gepakt en 20 jaar gevangenisstraf krijgt.



Gru, een mede-samenzweerder van Wild Knuckles “keerde terug naar zijn familie” en “zijn grootste prestatie is de vader zijn van zijn drie meisjes”, word als extra vermeld zo bleek uit screenshots van de film.



In de internationale versie eindigt de film met Gru en Wild Knuckles, de twee dief-tegenhelden van het verhaal, die samen wegrijden nadat Wild Knuckles zijn eigen dood in scène heeft gezet om aan gevangenneming door de autoriteiten te ontkomen.



Tal van online commentatoren bespotten het addendum. Veel mensen zeggen dat het leek op een power-point presentatie.



DuSir, een online filmrecensent met 14,4 miljoen volgers op Weibo, merkte op dat de Chinese versie van de film een minuut langer is dan de internationale versie en vroeg zich af waarom de extra minuut nodig was.



“Alleen wij hebben speciale begeleiding en zorg nodig, uit angst dat een tekenfilm ons zal ‘corrumperen’,” schreef DuSir in een zaterdag gepubliceerd stuk.



Universal Pictures, de Amerikaanse distributeur van de film, reageerde niet op een verzoek om commentaar buiten de normale kantooruren.



Huaxia Film Distribution Co en China Film Co, de distributeurs van de film in China, reageerden niet op een verzoek om commentaar.



China legt een quotum op voor het aantal overzeese films dat in binnenlandse bioscopen mag worden vertoond. In veel Hollywoodfilms die in het land worden vertoond, worden bepaalde scènes weggelaten of gewijzigd.



Soms, zo merken sommige kijkers op, wijken de alternatieve eindes van films ver af van het origineel.



Vorig jaar merkten Chinese kijkers van de klassieke film Fight Club uit 1999 op dat het originele einde, waarin de hoofdpersoon en zijn alter ego een stel wolkenkrabbers tot ontploffing brengen, niet voorkwam in de versie die op de binnenlandse streaming site Tencent Video werd vertoond.



In plaats daarvan stond er in een script op het scherm dat de politie “het hele plan snel doorhad en alle criminelen arresteerde, waardoor de bom niet kon ontploffen”.



De veranderingen werden breed uitgemeten onder Chinese fans van de originele film, en ontlokten zelfs reacties van de regisseur van de film en de auteur van de roman waarop de film gebaseerd was. Tencent herstelde later het oorspronkelijke einde.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: