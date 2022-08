Kinderbescherming vertelt arm tienermeisje haar lichaam te verkopen voor geld

Een Amerikaans meisje in een pleeggezin dat naar eten vroeg omdat ze honger had werd door een medewerker van de kinderbescherming aangeraden haar lichaam ‘aan te bieden’ voor geld.



Keisha uit Houston is verantwoordelijk voor de verzorging van de 14-jarige en andere kinderen die bij haar wonen.



Ze riep de hulp in van de kinderbescherming omdat de tiener van huis wegliep en problemen op school had. Het meisje werd vervolgens overgeplaatst naar een hotel.



Toen zij om voedsel vroeg kreeg ze te horen dat ze zich het beste kon prostitueren voor geld, blijkt uit uitgelekte beelden.



Keshia maakt zich ernstige zorgen omdat de tiener sinds het uitlekken van het incident al vier keer is overgeplaatst.



De vrouw noemt de lokale kinderbescherming verdacht en nalatig.

