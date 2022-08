Statisticus schrijft wiskundige formule om driftbui bij kind op de achterbank te voorspellen

Met een wiskundige formule hoopt een Britse statisticus ouders handvatten te geven om een naderende woede-uitbarsting van hun kind(eren) te voorspellen tijdens een lange autorit. Met genoeg entertainment en eten lijk je de boel behoorlijk te kunnen rekken.



Lange files, kibbelende kinderen, extreme verveling - de meeste ouders zullen de signalen herkennen wanneer ze een woedeaanval op de achterbank tijdens een gezinsvakantie zien aankomen. Nu heeft een statisticus de formule berekend om te voorspellen of en wanneer je kind tijdens een lange reis een driftbui krijgt, schrijft The Guardian.



James Hind van de Nottingham Trent University stelt dat T = 70 + 0,5E + 15F - 10S de formule is die ouders een handje kan helpen. Uit het onderzoek van Hind, gebaseerd op ingevulde vragenlijsten onder tweeduizend ouders, blijkt dat de tijd (T) die het gemiddelde kind normaal gesproken nodig heeft om een driftbui te krijgen tijdens een lange autorit zeventig minuten is.



De kans op zo’n uitbarsting wordt kleiner met elke minuut dat een kind wordt vermaakt (E) en ook met eten ( F) kunnen ouders de driftbui met vijftien minuten uitstellen. Maar het hebben van broers en zussen (S) in de auto blijkt de kans op geruzie op de achterbank met tien minuten te vervroegen.



Statisticus Hind, die het onderzoek deed in samenwerking met LV= Britannia Rescue (een soort wegenwachtservice), zegt dat 68 procent van de kinderen uit verveling een driftbui krijgen, gevolgd door een te lange reis (62 procent) en hongerige kinderen (57 procent). Het gemiddelde kind zal na 32 minuten vragen ‘zijn we er bijna?’, een vraag die gemiddeld vier keer tijdens een lange rit wordt herhaald.



,,Als je maar één kind hebt, en je kunt het bezig houden en af en toe omkopen met eten, dan kun je twee uur driftvrij rijden. Helaas kunnen twee kinderen zonder entertainment en zonder snacks in slechts 40 minuten een driftbui krijgen”, zegt Hind tegen de Britse krant. ,,Snacks zijn belangrijk, maar er is een limiet aan hoeveel die kunnen helpen, dus hou het op maximaal twee per uur. Entertainment is de sleutel, maar zelfs dat is niet genoeg met echt lange reistijden. Dan is een pauze nemen om ‘de klok te resetten’ een belangrijk iets om driftbuien te voorkomen en ervoor te zorgen dat je niet moe wordt tijdens het rijden.”

Reacties

25-08-2022 15:18:32 Emmo

Dus met zeven kinderen op de achterbank heb je onmiddellijk ruzie in de tent.

25-08-2022 15:23:09 Mamsie

Het gemiddelde kind zal na 32 minuten vragen ‘zijn we er bijna?’, een vraag die gemiddeld vier keer tijdens een lange rit wordt herhaald.



Het is zondermeer verstandig om geen vreselijk verre vakantie te kiezen. Kinderen vinden dichterbij meestal ook prima. Mits het lekker weer is natuurlijk.

