Waarom je beter niet kan plassen onder de douche

Als je nooit plast onder de douche, dan ben je vermoedelijk een van de weinige. Maar het is niet zo'n goede gewoonte. Niet omdat het vies is (want dat is het niet), maar omdat je je hersens zo traint om te willen plassen als er water klettert.



Alicia Jeffrey-Thomas, een Amerikaanse bekkenbodemfysiotherapeute die op TikTok video’s deelt over allerlei onderwerpen die met de bekkenbodem te maken hebben, adviseert haar kijkers dan ook om een douchebeurt en een plasbeurt niet met elkaar te combineren. Het is bovendien niet slim om te plassen terwijl je in de buurt bent van een stromende kraan.

Reacties

25-08-2022 10:02:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.996

OTindex: 27.949

Ik ben zelfs nooit op het idee gekomen.

25-08-2022 10:12:27 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.881

OTindex: 4.464

Milieuvriendelijk.

Doorspoelen na het toiletteren kost ongeveer 6 liter water, per keer. Relatief veel water voor een kleine plasbeurt. Vanuit milieuoogpunt is het plassen onder de douche een aanrader. Met een douchebeurt van een kleine 10 minuten verbruik je ruim 50 liter water, dan kan je beter meteen je vloeibare behoefte doen....

25-08-2022 10:15:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.996

OTindex: 27.949



Bij een verbruik van 50 liter per douche en 6 liter per spoelbeurt kun je 8 keer doortrekken. @Grouse : Andere mogelijkheid is om het douchewater op te vangen (grijswater) en daarmee het wc-reservoir te vullen.Bij een verbruik van 50 liter per douche en 6 liter per spoelbeurt kun je 8 keer doortrekken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: