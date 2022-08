NOS-verslaggever wil niet zingen voor jarige atlete Klaver

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg wilde zaterdagavond niet zingen voor de jarige Lieke Klaver. De atlete, die zaterdag 24 is geworden, was voor de finale van de 4X400 meter toegezongen door het hele stadion in M√ľnchen. Daarna pakte Klaver met de estafetteploeg op indrukwekkende wijze goud bij de Europese kampioenschappen. Stekelenburg interviewde de vier atletes over hun gouden race. Aan het einde vroeg hij of de jarige nog iets wilde zeggen. Klaver antwoordde dat ze niet wist wat ze moest zeggen. Daarop zei Femke Bol, die met de estafetteploeg haar derde gouden plak op dit EK pakte, tegen haar dat ze aan Stekelenburg moest vragen of hij voor haar wilde zingen. "Ik? Nee, sorry. Dat ga ik niet doen", zei de verslaggever resoluut. Zijn antwoord lokte wat gelach uit van de vier atletes. Die begonnen meteen Happy Birthday te zingen toen Stekelenburg zei dat zij natuurlijk wel voor de jarige mochten zingen. Zingend en zwaaiend liepen de atletes, Lisanne de Witte, Eveline Saalberg, Femke Bol en Lieke Klaver weg en kwam er een eind aan het interview.

Reacties

25-08-2022 08:15:11 Jawel

Erelid



WMRindex: 1.324

OTindex: 6.593

Ik zou ook niet gezongen hebben. Dan zou iedereen de tv uitgedaan hebben...

25-08-2022 08:18:27 Buick

Erelid



WMRindex: 3.396

OTindex: 915

Ik mag alleen zingen als het pand ontruimd moet worden

25-08-2022 08:40:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 57.994

OTindex: 27.949

@Buick : En zingen in de openlucht? Dan rent iedereen het huis in?

25-08-2022 10:14:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.881

OTindex: 4.464

Ik praat zelfs vals, om het maar niet over zingen te hebben

