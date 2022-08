Yellowstone-medewerker doet lugubere vondst: schoen met voet dobbert rond in warmwaterbron

Een medewerker van het Amerikaanse natuurgebied Yellowstone National Park deed dinsdag een nogal lugubere ontdekking. Hij vond een schoen met daarin een deel van een voet.

Het zaakje dobberde rond in een van de natuurlijke wamwaterbronnen in het park, meldt CBS News.



De schoen met de voet is dinsdag gevonden in de Abyss Pool, een bron in het zuiden van natuurpark Yellowstone. Het gebied werd afgesloten na de ontdekking, maar is inmiddels weer open voor toeristen.



Donderdag is de vondst bekendgemaakt door de lokale autoriteiten. Veel meer kon een woordvoerder van het park niet aan CBS News melden. Over de afkomst van de schoen tasten ze namelijk nog volledig in het duister. Er is niets bekend over een mogelijke vermissing van een ledemaat.



De afgelopen maanden zijn meerdere gruwelijke ontdekkingen gedaan in Yellowstone. Zo zijn er sinds mei vijf skeletten opgedoken in Lake Mead, een gigantisch stuwmeer in het park.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: