Vrouw uit India snijdt penis van haar vriend af: Hij wilde mijn dochter verkrachten!

Een 36-jarige vrouw uit India heeft de penis van haar partner afgesneden. De reden? Hij probeerde haar 14-jarige dochter te verkrachten.

Dat meldt de krant Times of India.



Spijt van haar actie heeft de vrouw absoluut niet. “Ik was op de boerderij aan het werk toen hij mijn dochter wilde verkrachten. Gelukkig betrapte ik hem op heterdaad“, vertelt ze aan de krant.



Ze viel haar vriend meteen aan toen ze het zag gebeuren. “Ik wilde mijn dochter beschermen, dus pakte ik een mes uit de keuken. Daarmee heb ik zijn zaakje afgesneden. Ik wilde hem een lesje leren.”



De desbetreffende man is direct door de politie gearresteerd op verdenking van verkrachting. Volgens de krant is hij in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met de dochter gaat, is niet bekend.

