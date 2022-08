Vliegtuig mist bestemming: piloot én copiloot in slaap gevallen

De passagiers van een vlucht van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines kregen gisteren meer waar voor hun geld dan waar ze waarschijnlijk op gehoopt hadden. Hun vlucht van Khartoem in Soedan naar Addis Abeba in Ethiopië vloog de bestemming voorbij omdat zowel de piloot als copiloot in slaap was gevallen.



Ondanks herhaalde pogingen slaagde de luchtverkeersleiding er niet in om contact te krijgen met het vliegtuig. Het radiocontact werd pas weer hersteld toen de piloten wakker werden door een alarmmelding van de automatische piloot.



Met een vertraging van een klein halfuur landde vlucht ET343 alsnog veilig in de hoofdstad van Ethiopië. De passagiers zouden niet in gevaar zijn geweest.



Erg lang heeft het vliegtuig niet aan de grond gestaan, meldt de Aviation Herald. Na 2,5 uur begon het toestel alweer aan een nieuwe vlucht.



Of er sancties volgen tegen de piloot en copiloot is niet bekend. Ethiopian Airlines reageert niet op vragen, meldt luchtvaartnieuwssite AvationSource.



Eerder dit jaar verloor een Italiaanse piloot zijn baan na een soortgelijk incident tijdens een langeafstandsvlucht tussen Rome en New York. Hij zou in slaap zijn gevallen tijdens de rustpauze van zijn copiloot. Naar aanleiding daarvan gaf piloot Rick, die vliegt bij een maatschappij in Dubai, uitleg aan RTL Nieuws over de wereldwijde regels rond 'gecontroleerd rusten'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: