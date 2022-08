Coronamaatregelen in China: zelfs vissen worden getest

De kans dat mensen in China corona oplopen door het eten van een visje, is vrijwel nihil. In de haven van Xiamin worden de zeedieren namelijk getest op corona. Een gezondheidsfunctionaris bevestigt vandaag dat het nieuws echt waar is en geen grap, zoals eerder werd gedacht.



De strenge maatregelen in het land die moeten zorgen dat het virus buiten de landsgrenzen wordt gehouden. Alles wat binnenkomt moet volgens de functionaris worden getest. "Het is een opdracht van het district", schrijft NU.nl.



Naast vissen worden ook garnalen en krabben getest. De vissers zelf worden ook getest op het virus. Daarnaast test China in andere delen van het land ook honden, katten, kippen en meer dieren.

