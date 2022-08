Feit of fictie: aan de grootte van de neus is te zien wat er bij een man achter de rits schuilgaat

'An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes', kunnen de Duitsers zo treffend zeggen. 'Big nose, big hose' is, misschien iets minder welbespraakt, maar zeker zo duidelijk, ook de Engelse boodschap. Maar correleert de grootte van de neus nou werkelijk met de penislengte?



Goed nieuws voor mannen met een grote neus, want er is wel degelijk een verband gevonden na onderzoek bij 126 overleden mannen. De meetlat werd er vier jaar lang bijgepakt tijdens de forensische autopsie van 30- tot 50-jarige mannen op de Universiteit van Kyoto in Japan. De metingen vonden allemaal plaats binnen drie dagen vanaf het moment van overlijden.



De 'uitgerekte penislengte' werd gebruikt als maatstaf. Hierover meldde de studie: “Het feit dat de neusmaat gerelateerd is aan de ‘uitgerekte penislengte’ geeft aan dat de lengte van de penis mogelijk niet wordt bepaald door leeftijd, lengte of lichaamsgewicht. Dit is al bepaald voor de geboorte.”



“Deze studie is de eerste die een verband vindt tussen penislengte en de grootte van de neus, maar er zijn alleen Japanse lijken onderzocht. Ook snappen we niet waarom er een verband is. We vinden het daarom een interessant onderwerp om verder onderzoek naar te doen”, aldus de wetenschappers.



Of dit dus ook geldt voor Nederlandse mannen is nog onzeker, maar het zou zomaar kunnen.

