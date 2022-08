Jezelf ontdekken in Parijs? Het kan op kosten van de overheid

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling in Parijs, of 'ontdekken wie je werkelijk bent' tijdens een weekendje Limburg. Het kan tegenwoordig allemaal op kosten van de overheid, via de STAP-regeling. De minister wil daar nu paal en perk aan gaan stellen, blijkt na vragen van RTL Nieuws.



Sinds maart dit jaar kan vrijwel iedereen in Nederland 1000 euro subsidie krijgen om een opleiding te doen. Dit is bedoeld om de arbeidsmarktpositie van mensen te verbeteren. Maar uit gegevens van het UWV, die de regeling uitvoert, blijkt dat er veel geld gaat naar cursussen waarvan het de vraag is of ze relevant zijn voor de arbeidsmarkt.



Zo ging er dit jaar al een half miljoen euro subsidie naar het Respons Instituut, zodat 505 mensen een cursus 'Manifesteren' kunnen volgen. Online of klassikaal leren mensen in drie dagen 'ontwaken en losbreken van alle beperkingen en deze transformeren in Manifestatie Kracht'. Volgens de site van de cursus kunnen mensen door ‘Quantum Hypnose’ hun leven veranderen door overvloed rijkdom en gezondheid 'aan te trekken'.



STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. De regeling is dit jaar ingegaan. Iedere werkende Nederlander boven de 18 krijgt maximaal 1000 euro per jaar om een cursus of opleiding te doen. Soms betekent dat dat een cursus voor de deelnemer helemaal gratis is. Maar je kan het ook gebruiken om een dure cursus 1000 euro goedkoper te maken.



Alleen opleidingen die in een speciaal register staan, komen in aanmerking voor de subsidie. Voor de regeling is 160 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Die wordt verdeeld in vijf blokken van elk 32 miljoen. De volgende keer dat mensen zich aan kunnen melden is 1 september aanstaande.



Een andere opvallende cursus is de 'Persoonlijke ontwikkeling CITY training', van het bedrijf Nanny Nina. Dit is een tweedaagse 'ontdekkingstocht naar jezelf' in Amsterdam, Antwerpen of Parijs. De reis en de overnachting zijn inbegrepen bij het cursusgeld van 1000 euro. De cursus staat ingeschreven bij het opleidingsregister van STAP. Daardoor kan dit betaald worden met de STAP-subsidie. In reactie stelt Nanny Nina dat van de STAP-subsidie alleen de training wordt betaald. Het verblijf en de reis zouden 'als marketingmodel' door het bedrijf worden betaald.



Milan Somers van het Respons Instituut vindt zijn cursus 'Manifesteren' desgevraagd '100 procent' relevant voor de arbeidsmarktpositie van deelnemers. "Als je goed in je vel zit, communiceer je beter. Het gaat om je 'state of mind'. Daarmee creëer je richting en haal je meer naar jezelf. Of het binnen de regeling past, moet je aan de overheid vragen. Wij vinden van wel."



De populairste cursus van de laatste subsidieronde was 'E-commerce-Marketplace-Mastery' van aanbieder TalentFirst. Dat bedrijf verkocht 1237 cursussen van 'e-commercecoach' Bas Urlings. Daarin leer je hoe je kan inkopen uit China en hoe je vervolgens kan verkopen op Bol.com of Amazon.com. Deze methode staat ook wel bekend als dropshipping.



Onderzoek naar selectiecriteria

Het ministerie van Sociale Zaken lijkt zich nu toch af te vragen of alle aangeboden cursussen wel echt de positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Het heeft, zo blijkt nu, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) - een externe partij - gevraagd om te kijken hoe de selectiecriteria kunnen worden aangescherpt.



Het ministerie laat RTL Nieuws weten dat het een aantal opleiders onderzoekt. Of ook de opleidingen uit dit artikel worden onderzocht, wil de woordvoerder niet zeggen. "Als een opleiding niet voldoet dan wordt deze uit het register gehaald." Tot nu toe zijn er 627 opleidingen verwijderd.



D66-Kamerlid Marijke van Beukering zegt dat de genoemde cursussen niet in aanmerkingen zouden moeten komen. "De regeling is bedoeld voor mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. Opleidingen die hier niet aan voldoen zouden niet in aanmerking moeten komen."



Van Beukering kan zich vinden in het onderzoek dat het ministerie gaat doen. "De kwaliteit en noodzaak van het opleidingsaanbod moeten getoetst worden en waar nodig herzien."



Kamerlid Hilde Palland van het CDA stelde deze week ook al Kamervragen over het nut van het subsidiëren van opleidingen tot reiki-master, handoplegger of bach-bloesemtherapeut.

